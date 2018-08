Mezinárodní folklorní festival Babí léto - Valašské Meziříčí

Mezinárodní folklorní festival Babí léto se svými dosavadními dvanácti ročníky stal nedílnou součástí kulturního života ve Valašském Meziříčí.

První ročník festivalu se odehrál již v roce 1993 a postupně se stalo tradicí, že se folklorní soubory na festivalu ve Valašském Meziříčí a okolí setkávají vždy v září sudých let.

Za uplynulých dvanáct ročníků festivalu se na různých pódiích ve Valašském Meziříčí, Kelči a Hustopečích nad Bečvou vystřídalo přes sedmdesát folklorních seskupení ze 16 zemí, přičemž některé soubory na Babí léto zavítaly i vícekrát.

Jádro programů letošního ročníku by měly z podstatné části zajistit opět soubory, které se ještě na Babím létě nepředstavily, ale které jsou zárukou, že k nám přivezou to nejlepší z oblasti svého působení.

Pozvány jsou soubory z Čech, Moravy, Slovenska, Chorvatska a Indie.

Hlavním festivalovým dnem bude sobota 15. září 2018.

Program začne na náměstí shromážděním všech účastníků, bude následovat průvod městem do amfiteátru v parku u zámku Kinských.

A na pódiu tohoto kouzelného místa pak poběží celodenní program, který vyvrcholí večerním galaprogramem.

V rámci celého programu se představí celé soubory, jejich muziky, do programu se mohou postupně zapojit, podle své chuti a odvahy, i přihlížející diváci.

Jako každoročně bude pro širokou veřejnost připraven doprovodný program – zábavy při lidových muzikách, jarmark lidových výrobků a tradiční gastronomie.

Všechny programy, a celé dění festivalu, jsou připravovány k oslavě Dnů města Valašské Meziříčí, které probíhají ve městě každoročně.

V posledním období se stalo tradicí, že jejich náplní v sudých letech je především folklór a navazující umělecké a řemeslné kategorie.

Těšíme se, že diváků a posluchačů, kteří si váží odkazu našich předků, přibývá.

Věříme, že oceňují také to, že máme na Valašsku i návštěvníkům ze vzdálených krajů co nabídnout a doufáme, že letošnímu festivalu bude přát počasí tak, aby účastníci festivalu prožili ve Valašském Meziříčí krásné dny babího léta a diváci si odnesli co nejvíce pěkných zážitků.

Podrobný bohatý program celé akce zobrazíte kliknutím na obrázek.