MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 49. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2018 SE KONÁ 22.-27.8.2018.

INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "49 LIPTALSKE SLAVNOSTI 2018" WILL BE HELD ON AUGUST 22 -27, 2018.

Pozvané soubory ze zahraničí:

Alžír - FOLK DANCE GROUP THWIZI - Tizi Ouzou

Čína - REGINA DANCE GROUP - Macao

Indonésie - L.U.C.I. – Legacy. Unity. Culture of Indonesia

Kapverdské ostrovy - BAWTUQUINHAS and BAIYIAMBAS

Portugalsko - MOREIRA DA MAIA - Maia

Turecko – TUFAK – Ankara

Slovensko – DFS Turnička – Liptovská Teplička

Pozvané soubory a skupiny z ČR:

DFS Handrláček - Kunovice, FSPT Handrlák – Kunovice, Mužský pěvecký sbor Mužáci - Kunovice, FS Nisanka – Jablonec nad Nisou, DFS Ostravička – Frýdek-Místek, Ženský sbor Zpěvule – Bánov, CM Kuráž ZUŠ Morava Liptál, skupina DOCUKU - Valašské Meziříčí, Liptalanka – Liptál, FS Lipta – Liptál