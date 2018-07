Svatoanenská slavnost baronky Hauptové na zlínském zámku

Na tradici dožínek a dalších letních slavností na zlínském zámku navazuje Svatoanenská slavnost baronky Hauptové. Její druhý ročník se uskuteční v sobotu 28. července od 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na cimbálovou a jazzovou hudbu, vyprávění s historikem Zdeňkem Pokludou a otevřené expozice Galerie Václava Chada. Akce je součástí Zámeckého kulturního léta.

Pohled do historie zábavnou formou slibuje 2. ročník Svatoanenských slavností baronky Hauptové, který pořádá Zlínský zámek. O úvodní hudební program slavnosti se od 17 hodin postará cimbálová muzika Josefa Marečka. V 19 hodin návštěvníky přivítá sám baron Štěpán Haupt. Hauptové byli posledním šlechtickým rodem, který zámek vlastnil. Výrazně také promluvili do vzhledu budovy zámku. O rodině Hauptových, o zámku i městě poté povypráví uznávaný zlínský historik Zdeněk Pokluda. Program uzavře produkce jazzové skupiny One Day Trio.

Bonusem pro návštěvníky je otevření všech expozic zámku, které si tak mohou v čase od 17 do 21 hodin prohlédnout v ceně vstupného. Aktuálně jsou k vidění výstavy kreseb Petra Nikla „Opice“ a dílo sochaře Radima Hankeho „Bílý stín tvaru“. Volný vstup se vztahuje také na stálou interaktivní expozici Orbis Pictus Play a na dětskou hernu Zámek v zámku. Svatoanenská slavnost přivítá své návštěvníky v sobotu 28. července od 17 hodin. Vstupné činí 80 Kč, rezervace míst je možná na telefonním čísle 602 560 020. Občerstvení nejen z grilu po celý večer zajišťuje Kafé ZÁMEK