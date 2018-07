Relaxační zóna v Kroměříži

RELAXAČNÍ ZÓNA V CENTRU MĚSTA!

V průběhu letních měsíců, až do 17. září bude na Velkém náměstí opět vybudovaná relaxační a odpočinková zóna s barem a posezením. Turisté i místní si zde mohou zakoupit občerstvení, posedět na připravené zahrádce a vychutnat si jedinečnou atmosféru městského centra. Náměstí oživí a zpestří zajímavý program, který je nejen kulturní a zábavný, ale nabídne také pravidelné sportovní aktivity.

Po celou sezonu je v zóně možnost zahrát si Člověče nezlob se či Dámu, jejichž hrací plocha má velikost 3x3 metry, k dispozici toho ale bude mnohem víc! Přijďte a vychutnejte si jedinečnou atmosféru Velkého náměstí.

VELKÉ NÁMĚSTÍ – VSTUP ZDARMA (kromě prohlídek města s Biskupskými many)

Červen

St 20. 6. / 15.00 OTEVŘENÍ RELAXAČNÍ ZÓNY

15.00 ODHALENÍ 3D MALBY

15.00 – 17.00 ŠLAPE –TO, motokáry pro malé i velké

17.00 DJ CZIDA

Pá 22. 6. / 17.30 LUCIE MATĚJČKOVÁ, kytara a zpěv

Po 25. 6. / 17.00 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI, kreativní tvoření

19.00 UNPLUG HEAD, vystoupení žáků a učitelů SZUŠ D-MUSIC Kroměříž

St 27. 6. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 28. 6. / 18.00 ZUMBA NEJEN PRO DĚTI, Contours fitness

Pá 29. 6. / 17.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

17.30 PÍSKOHRANÍ, odnesete si vlastní obrázek

So 30. 6. / 17.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

19.00 BLUES D´EFFECT, hudební vystoupení

Červenec

Ne 1. 7. / 15.00 DEN JAPONSKÉ KUCHYNĚ, workshop Ebisu Brno

17.00 DUNDEE & FRIENDS, hudební vystoupení

St 4. 7. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Pá 6. 7. / 18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky s Biskupskými many

Ne 8. 7. / 17.00 MÁG RADEKR, kouzelník

18.00 BLUES SESSION S HONZOU ŠVIHÁLKEM, hudební vystoupení

Po 9. 7. / 17.00 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI, kreativní tvoření

Út 10. 7. / 18.00 ZUMBA NEJEN PRO DĚTI, Contours fitness

St 11. 7. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 12. 7. / 18.00 DNESKA NE, promenádní koncert

Pá 13. 7. / 17.00 DJ PDF

17.00 DNY MAĎARSKÉ KUCHYNĚ

18.00 OSUDOVÉ OSMIČKY, začátek prohlídky s Biskupskými many

So 14. 7. / 17.00 DNY MAĎARSKÉ KUCHYNĚ

Ne 15. 7. / 19.00 INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ, workshop

Po 16. 7. / 17.00 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI, kreativní tvoření

St 18. 7. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 19. 7. / 18.00 DĚVČICE, promenádní koncert

Pá 20. 7. / 17.30 PÍSKOHRANÍ, odnesete si vlastní obrázek

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky s Biskupskými many

Ne 22. 7. / 17.00 GÉRALDINE SCHNYDER A JANEK ČAREK TRIO (The Swiss Rendezvous), hudební vystoupení

St 25. 7. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 26. 7. / 18.00 TIPTOP-Q, promenádní koncert

Pá 27. 7. / 17.00 DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ

17.30 PÍSKOHRANÍ, odnesete si vlastní obrázek

18.00 OSUDOVÉ OSMIČKY, začátek prohlídky s Biskupskými many

So 28. 7. / 17.00 DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ

Út 31. 7. / 18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga – do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

Srpen

St 1. 8. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 2. 8. / 18.00 JAMTOUR, promenádní koncert

Pá 3. 8. / 17.30 PÍSKOHRANÍ, odnesete si vlastní obrázek

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky s Biskupskými many

Po 6. 8. / 17.00 HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI

Út 7. 8. / 18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga – do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

St 8. 8. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 9. 8. / 18.00 4SISTERS, promenádní koncert

Pá 10. 8. / 17.30 PÍSKOHRANÍ, odnesete si vlastní obrázek

18.00 OSUDOVÉ OSMIČKY, začátek prohlídky s Biskupskými many

Ne 12. 8. / 17.00 VILÉM SPILKA QUARTET, hudební vystoupení

Po 13. 8. / 17.00 HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI

Út 14. 8. / 18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga – do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

St 15. 8. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Pá 17. 8. / 17.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky s Biskupskými many

So 18. 8. / 11.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

Ne 19. 8. / 11.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

Po 20. 8. / 17.00 HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI

Út 21. 8. / 18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga – do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

St 22. 8. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Pá 24. 8. / 17.00 DNY KUCHYNĚ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ

17.30 PÍSKOHRANÍ, odnesete si vlastní obrázek

18.00 OSUDOVÉ OSMIČKY, začátek prohlídky s Biskupskými many

So 25. 8. / 17.00 DNY KUCHYNĚ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ

Ne 26. 8. / 19.00 INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ, workshop

Po 27. 8. / 17.00 HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI

Út 28. 8. / 18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga – do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

St 29. 8. / 19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

Čt 30. 8. / 18.00 POLYGON, promenádní koncert

Pá 31. 8. / 18.00 LUCIE MATĚJČKOVÁ, kytara a zpěv

Září

So 1. 9. / 17.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT

Ne 2. 9. / 17.00 DNY HANÁCKÝCH A REGIONÁLNÍCH SPECIALIT