Velehradská pouť

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě každoročně přilákají desetitisíce věřících z celé Evropy, konají se 4. a 5. července.

Zcela jistě se jedná o největší oslavy spojené se státním svátkem v České republice.

Středa 4. července 2018

9:00 – 13:30 Vzdělávací seminář: "Rodiče a děti tváří v tvář digitálním technologiím"

Přednášející:

Mgr. Daniela Husárová, Ph.D. - "Digitální technologie a jejich vliv na zdraví školáků"

P. Michel Remery - "Sociální sítě a tradiční hodnoty"

P. Mgr. Libor Všetula - "Výchova internetových dětí"

Kde: Hotel u Skanzenu - přednáškový sál (Modrá 227, Velehrad)Podrobné informace a přihláška na seminář

9:00 - 17:00 Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad

Pořádá: Orel

10:00 - 12:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost

Kde: Fotbalové hřiště

Pořádá: Orel

10:00 - 15:00 Zaostřeno na fotografii – přednáška a setkání s osobností české fotografie Janem Raschem

Kde: altánek Poutního domu StojanovZaostřeno na fotografii - podrobné informace Fotografická soutěž - informace a přihláška

10:00 - 18:00 Aktivity pro životní prostředí

ekohry pro celou rodinu

představení osvědčených přístupů v recyklaci odpadů a v úspoře drahých energetických zdrojů

globální environmentální výzvy a jejich domácí odpovědi

nabídka příležitostí k „dobrovolničení“ při ochraně přírody

drobné občerstvení

doplňovací kvízy pro děti

Kde: Archeoskanzen

Pořádá: Hnutí Brontosaurus

10:00 - 19:00 Program s Kristýnem služebníkem

skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape

bezlepkové produkty od společnosti VÁHALA a spol. s r.o.

prezentace a prodej mešních vín

soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda

malování na obličej a dočasné tetování

prodej a prezentace deskové hry Po stopách svatých Cyrila a Metoděje

spousta zábavy s elektrickými vláčky a další překvapení

Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu10:00 - 23:00Prezentace Charity Prostějov

sbírka "Skákání pomáhá"

skákací hrad pro děti

nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků

možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu nebo placku

Kde: u ZŠ

10:00 - 23:00 Charita - Žijeme na jedné planetě. Spolu

Vydejme se s Charitou na cestu do míst válečných konfliktů, do zemí, kde není respektována lidská svoboda. Vydejme se společně do oblastí zkoušených nepřízní životního prostředí, abychom pochopili, proč lidé opouštějí svoje domovy. Caritas je milosrdná láska, vyznačuje se konkrétními činy. Pojďme společně hledat cesty a řešení, jak nejlépe pomoci lidem, kteří to nutně potřebují. „Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“ (Mt. 25.35)

fotografie a příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy

petice na podporu čínských křesťanů v ČR

povídání s humanitárními pracovníky

tvůrčí dílnička pro děti

v 18:00 hod. charitní kvíz s losováním o atraktivní ceny

Kde: u baziliky

13:00 - 21:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible14:00 - 16:00Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky - finále

Kde: fotbalové hřiště

Pořádá: Orel

14:00 - 24:00Výstavy a prezentace

Prezentace Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR (Stojanovo gymnázium)

Prezentace Papežských misijních děl (Stojanovo gymnázium)

14:30 Vernisáž vězeňských prací (Stojanovo gymnázium)

15:15 Vernisáž výstavy "Být nablízku" o službě nemocničních kaplanů (Stojanovo gymnázium)

16:00 Vernisáž „Masaryk a Svatá země“ (Turistické centrum Velehrad)

17:00 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže Velehrad 2017 (Stojanovo gymnázium)

17:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování Cestou dvou bratří (Stojanovo gymnázium)

18:15 Vernisáž „Katolická církev a republika 100“ (Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ, Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje)

15:00 – 18:00Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou

odpolední program pro rodiny

dětský cyklokolotoč

hry a soutěže kouzlení, balonkový modeling pro více dětí a jejich rodiče

obří hlavolamy

pohádka „Bajaja“ v podání Divadla Víti Marčíka

mini disko s Klaunským divadlem MIMO

tvoření – rukodělná činnost

stavba velehradské baziliky z malovaných krabic

fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí (informace + registrace)

Kde: pódium u baziliky

17:00 Vystoupení Michala Nesvadby

Kde: pódium u baziliky

16:00 - 22:30 Mladí fandí Velehradu

kapela MIRAI

projdi celý areál s „Velehradským pasem“ a vyhraj zájezd k moři

aktivní seznámení s projekty, které pomáhají

zóna RELAXU (volnočasové aktivity)

ZPOVĚDNÍ zóna (možnost rozhovoru s knězem)

zkušení parkouristé z Improve Yourself

Kde: Pódium ZŠfacebook.com/mladifandivelehradu

16:00 Mezinárodní setkání vozíčkářů

16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky v bazilice

17:15 Setkání vozíčkářů - hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla

Kde: nádvoří před ZŠ

17:00Vyhlášení výsledků turnaje v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“

Kde: ZŠ Velehrad

Pořádá: Orel

19:30VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

Účinkující:

Jiří Pavlica a Hradišťan

Hana Zagorová se skupinou Boom!Band Jiřího Dvořáka

Vašo Patejdl

Mirai

Marie Fajtová

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka

Sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další[Jiří Pavlica a Hradišťan]

21:00 - 23:00 Program církevních hnutí a komunit

Kde: bazilika

21:30 Mladí fandí Velehradu – vystoupení kapely Mirai

Kde: pódium ZŠ

23:00Mše svatá

Kde: bazilika

Čtvrtek 5. července 2018

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2018

Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30

8:30 Celebrují novokněží České republiky

8:00 - 14:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible

9:40 Růženec v bazilice

10:30 Slavnostní poutní mše svatá

Kde: nádvoří před bazilikou

Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové

15:00 Mše svatá byzantsko-slovanského ritu (bazilika)

Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a apoštolský exarcha