Kataklysm / Hypocrisy / The Spirit

Kanadská úderná kapela KATAKLYSM se spojila se švédskými legendami HYPOCRISY a vyráží na společné turné po Evropě se zastávkou ve Zlíně!



Montrealské ikony KATAKLYSM v čele s frontmanem Mauriziem Iaconem vyráží na evropské turné a pro tuto příležitost se spojili se švédskou death metalovou partičkou HYPOCRISY s Peterem Tägtgrenem, která se po několika letech bez turné vrací zpět! Kanadská formace Kataklysm představí na tour zbrusu nové album Meditations, které vyjde prostřednictvím Nuclear Blast 1. června.



Společné turné Death...Is Just The Beginning startuje na podzim a zastávka u nás proběhne 21. 10. 2018 ve zlínském klubu Masters of Rock Cafe.



Speciálním hostem bude melodic blackmetalová kapela The Spirit. Tento jedinečný koncert si nesmíte nechat ujít! Bude to pořádná deathmetalová jízda!