Výstava Hans Kudlich - Zámek Kroměříž

Kdo to byl Hans Kudlich a proč je tato výstava v Kroměříži na zámku? Hans Kudlich, narozený v roce 1823 v Úvalnu u Opavy, byl poslancem Ústavodárného říšského sněmu v letech 1848–1849, který zasedal ve Vídni a později se přesunul do Kroměříže na Arcibiskupský zámek. Známý je především svým návrhem na zrušení roboty, který byl sněmem přijat. Proto byl označen za osvoboditele sedláků. Hans Kudlich se účastnil sněmu i v Kroměříži, kde patřil k velmi aktivním členům, za což byl na něho vydán zatykač a on uprchl do ciziny. Ve Švýcarsku vystudoval medicínu, našel si zde manželku, ale po čase se usadil v USA, kde v roce 1917 také zemřel.

Hans Kudlich byl díky svému návrhu na zrušení roboty vnímán českými Němci jako hrdina, pročež mu bylo v různých obcích postaveno několik desítek památníků a bylo po něm pojmenováno také velké množství rozhleden. V dnešní době není veřejnosti jeho jméno příliš známo, ale to neznamená, že se nejedná o velmi významnou osobnost, která se zapsala do dějin, a jejíž jméno dříve velmi rezonovalo nejen v Čechách a na Moravě, ale v celém středoevropském prostoru.

Autorem výstavy je Walter Kudlich, potomek rodiny Kudlichů z Úvalna. O svém předku připravil ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově výstavu, která představuje zajímavý život a dílo Hanse Kudlicha široké veřejnosti.