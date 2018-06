Pohádkový zámek Lešná

Proč slavit den dětí jen 1. června? Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí jsme si řekli, že je to škoda a připravili jsme zábavné odpoledne s bohatým programem na 17. května. V prostorách zámku se děti mohou přenést do světa pohádek a to hned třikrát. V historických komnatách shlédnou hranou pohádku, na nádvoří je obveselí loutkové divadlo Pimprlata a v přízemí si poslechnou čtenou pohádku v rámci projektu Celé Česko čte dětem.V parku se dětí dozvědí něco o světě kolem nás. Dozvědí se o látkách a prvcích v názorných chemických pokusech a v mobilním planetáriu se pokochají noční oblohou i ve dne a nepříznivém počasí. Na závěr dne se projdou pohádkovou stezkou a opečou si špekáčky.

V zámku

Jak šel Honza do světa

pohádka v zámeckých komnatách

Začátek představení: 15:00, 16:00 a 17:00

Honza měl být odveden na vojnu, ale nechtěl být součástí panovnických rozmarů. Odchází do světa hledat štěstí. Najde ho a podaří se mu získat přízeň pyšné princezny? S pomocí dětí snad ano.

O Červené Karkulce

představení loutkového souboru Pimprlata Začátek představení: 16:00 a 17:00

V parku

Chemické pokusy dětem předvedou studenti Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí

Planetárium z hvězdárny Vsetín

POHÁDKOVÁ STEZKA PARKEM

Zahájení: 18:00 před zámkem

Na závěr si společně s ježibabou opečeme špekáčky.