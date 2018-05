Kromfest - open-air festival pro celou rodinu v Kroměříži

Po úspěšných dvou ročnících pohodového letního hudebního festivalu KROMFEST přichází další, který se uskuteční na tradičním místě – Pionýrské louce u Podzámecké zahrady v Kroměříži v sobotu 21. července. I Kromfest 2018 je koncipován jako hudební zábava pro celou rodinu, kde si na své přijdou všechny věkové kategorie. O rozjezd se postarají pop-rockoví Minami z Biskupic a o závěrečný předpůlnoční dojezd zase domácí, kroměřížský Polygon. Na festivalu dále vystoupí i nestárnoucí dixielandový nestor, Ivan Mládek s kapelou, popová zpěvačka Olga Lounová a ze Slovenska dorazí někdejší finalista Superstar rocker Miro Šmajda s kapelou Terrapie.

Ve večerním finále se kroměřížskému publiku představí čerstvá stříbrná slavice, zpěvačka Ewa Farna s kapelou. Těšit se stejně jako vloni můžete na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé – skákací atrakce, pohybové hry, tvořivé dílničky, bodypainting či vloni ozkoušenou pohodovou mobilní čajovnu. Akce je určená všem věkovým skupinám, rodiny s dětmi jsou zvláště vítány.

Děti do šesti let mají Kromfest zdarma, ti ostatní mohou využít výhodné slevy platící pouze do konce roku 2017 – dospělí za 350 Kč, studenti za 300 Kč. Od 1.1. 2018 do 20. července pak budou platit tyto ceny: dospělí 450 Kč, studenti 400 Kč. V den Kromfestu bude vstupenka stát 550 Kč, studenti 500 Kč. ZTP platí 50% z ceny dospělého.

Předpokládaný harmonogram kapel:

14:00 – Minami

15:30 – Ivan Mládek s kapelou

17:15 – Olga Lounová

19:00 – Miro Šmajda s kapelou Terrapie

21:00 – Ewa Farna

22:30 – Polygon

Změna programu vyhrazena