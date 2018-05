Výstava Radim Hanke - Bílý stín tvaru v galerii na zlínském zámku

Sochařské a malířské kompozice, kterými se nyní intenzivně zabývá, představuje v Galerii Václava Chada zlínskému publiku akademický sochař Radim Hanke. Expozice pod názvem „Bílý stín tvaru“ je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Zahájí ji slavnostní vernisáž za přítomnosti autora ve čtvrtek 24. května v 17 hodin. Výstava potrvá až do 26. srpna, v plánu jsou také dvě komentované prohlídky vedené autorem, první z nich proběhne již 31. května. Radim Hanke patří mezi nejvýraznější představitele současné sochařské scény.

Svůj tvůrčí život spojil se Zlínem, mj. působí na zdejší Univerzitě Tomáše Bati jako pedagog. Jeho dílo určuje zaujetí figurou, kde rozvíjí svůj vlastní rukopis. Mezi zásadní okruhy pak patří sochy ve veřejném prostoru, je například autorem pomníku Tomáše Bati a Jana Antonína Bati či sochy Emila Zátopka na Stadionu mládeže ve Zlíně. Skladba expozice „Bílý stín tvaru“, kterou je možné zhlédnout ve zlínské Galerii Václava Chada, je založena na Hankeho aktuální sochařské a malířské tvorbě. Dominantou je „Pieta“ (2017-18) – pomník obětem 1. světové války, který bude letos odhalen ve Vyškově. Dále budou k vidění např. sochy „Dítě“ (2017-18) či „Žena“ (2017-18), studie k sochám i malby. „Ve všech plastikách můžeme sledovat autorův charakteristický přístup. Důležitým elementem se stává silné vnitřní pnutí sochy, dílo je komponováno velmi dynamicky.

V detailu můžeme Hankeho sochy pozorovat jako imaginární krajinu se svou vlastní zákonitostí vyvýšených a prohloubených ploch. Stín, který vrhají, však není ponurý. Namísto odvrácené strany světa evokují zrod a vytváří prostor, kde je stín tvaru bílý,“ charakterizuje dílo kurátorka výstavy Pavlína Pyšná. Výstava je součástí Zlín Film Festivalu. Po dobu jeho trvání (25. května – 2. června) bude přístupná denně od 10:00 do 18:00 hodin. Poté bude otevřena od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin, ukončena bude 26. srpna. V plánu jsou také dvě komentované prohlídky vedené samotným autorem a kurátorkou výstavy, a to 31. května a 16. srpna, vždy v 17:00 hodin.

O autorovi: Radim Hanke (*1963 v Třinci) je výrazný český sochař, výtvarník a pedagog. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Aktuálně vyučuje na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, obor Sochařská tvorba a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě intermediální tvorby. Přednáší také posluchačům Univerzity třetího věku na UTB. Jeho díla jsou vystavována na samostatných i společných výstavách, realizovány jsou také sochy pro veřejný prostor. K nim patří např. pamětní deska s bustou Karla Zemana v areálu Filmových ateliérů ve Zlíně, sochy Tomáše Bati, Jana Antonína Bati či Emila Zátopka (vše ve Zlíně), socha sv. Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova a mnoho dalších. Je také autorem Zlatého střevíčku, ocenění udělovaného vítězným filmům Zlín Film Festivalu či pamětní medaile pro účastníky festivalového půlmaratonu.