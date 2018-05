Den dětí - Panská zahrada Vsetín

Pod záštitou starosty Jiřího Růžičky zveme všechny děti s rodiči na oslavu tohoto mezinárodního dne věnovaného dětem. Výtěžek z prodeje slosovatelných kuponů k dětské tombole bude již tradičně věnován porodnici Nemocnice ve Vsetíně.



Oslava Dne dětí je připravená na neděli 27. května a probíhat bude opět v Panské zahradě. Na všechny děti se už teď těší flotila námořníků a pirátů, která má připravený bohatý program! Děti i jejich doprovody čeká odpoledne plné zábavy, her, soutěží a řada pódiových vystoupení zájmových kroužků, klubů, uměleckých či základních škol a dalších. Návštěvníci se můžou těšit na aktivity nejen v námořnickém či pirátském stylu. Trampolína, koně, skákací hrady, skluzavky, auto veterány, hasičská auta, obytné vozy a přívěsy, to je výčet jen několika stanovišť, u kterých se pobaví děti i dospělí. Dále také workout a parkour v podání týmu Be a Beast a nejen fanoušky hokeje VHK Vsetín jistě potěší autogramiáda hráčů a možnost střelby na branku. Již tradicí je Malá divadelní scéna skupiny historického šermu VALMONT s novým gotickým představením, vojenské ležení, dobové tržiště, šerm a sokolník Vítek.



Letošní výtvarná soutěž nese název „Co se děje u rybníka?“. Děti mohou namalovat obrázky na místě nebo je již namalované přinést 27. května do šapitó v Panské zahradě od 13 do 15 hodin. Vyhodnocení soutěže a předávání cen výhercům proběhne v 17.45 na pódiu.



„Program 26. Dne dětí s ANNOU je opravdu bohatý. Přihlášeno je 340 účinkujících, čeká nás 29 vystoupení! Představí se například žáci z tanečního oboru umělecké školy, děti ze Sokolu – All Style Unit, členové tanečních kroužků, karate, rope skippingu, trampolínek a dětské kapely Docela a Ledaco z ALCEDA, Atlantik, Broučci a Malé a Velké Texasky, letos se návštěvníci mohou opět těšit na finalisty Rokytnické Krákorky. Aktivity pro děti se nesou nejen v námořnickém a pirátském duchu. Chybět nebude samozřejmě projížďka na raftech a námořnická krčma. Máme také připravené oblíbené malování na obličej, skákací hrady, lanovou dráhu či jiné dobrodružné aktivity. Kromě pódiových vystoupení nás čeká také skupina historického šermu Valmont na malé divadelní scéně se svými novými gotickými představeními s názvy „Král přichází“ a „Ve jménu kříže“ o výcviku německých rytířů. Bude také možnost zhlédnout dobové historické ležení, tržiště a dát si pochutiny v dobové krčmě a stáncích. Připravenou máme rovněž dětskou tombolu s dárky od firem,“ představuje hlavní organizátorka Dne dětí, Iva Šobáňová, ochutnávku z programu.



V loňském roce Den dětí s ANNOU navštívilo přes 3 000 dětí a dospělých, z prodeje slosovatelných kupónů k dětské tombole se vybralo 8 280 Kč, výtěžek byl věnován na nákup resuscitačního přístroje pro novorozence a kojence. Letos bude výtěžek věnován na pořízení infuzní pumpy pro dávkování léčiv pro novorozence a kojence opět pro porodnici Nemocnice ve Vsetíně. Rodiče s dětmi jsou na oslavu Mezinárodního dne dětí srdečně zváni.