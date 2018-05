Vybarvený běh v Kroměříži

Z Vybarveného běhu (a celodenního programu, který ho provází) se stala za těch pár let oblíbená a hojně navštěvovaná akce.

Zaslouží si, co se týká organizace a technického zajištění, jen to nejlepší. Proto máme připravenou jednu důůůležitou novinku, která přinese zlepšení podmínek pro diváky i vystupující. Budeme mít větší a komfortnější pódium! Umístěno bude v rohu Velkého náměstí před budovou pošty a sídlem městské policie. Stávající pódium zůstane na svém místě a využijeme jej jako prostor pro doprovodný program a fotokoutek. Těšte se, bude to bomba!

Podrobný bohatý program akce zobrazíte kliknutím na obrázek.