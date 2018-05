Výstava fotografií Druhý život ve zlínském zámku

Galerie Václava Chada na zlínském zámku uvádí v květnu výstavu portrétů česko-švýcarské dokumentární fotografky Iren Stehli pod názvem „Druhý život“. Zachytila na nich 25 československých emigrantů, kteří po roce 1968 našli svůj druhý domov ve Švýcarsku. Výstavu připravilo Švýcarské velvyslanectví v České republice a ve Zlíně se objeví jako součást doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 24. května v 17 hodin a navštívit ji bude možné až do 10. června.

Švýcarské velvyslanectví v České republice u příležitosti 100. výročí založení Československa připravilo výstavu „Druhý život“, která na fotografiích a v rozhovorech zachycuje osudy československých emigrantů. Ti po roce 1968 opustili své rodiny, vzdali se jistoty a odešli z tehdejšího Československa. Jako svou druhou vlast si vybrali právě Švýcarsko. Snímky česko-švýcarské fotografky Ireny Stehli jsou doplněny texty, které umožní nahlédnout hlouběji do příběhů aktérů. Doprovodí je také dokument švýcarské režisérky Fiony Ziegler. „Výstava mapuje osudy 25 žen a mužů nejrůznějších profesí, společenského postavení, politických názorů a motivací. Jejich příběhy jsou svědectvím o důsledcích totalitního režimu v Československu. Snažíme se v nich se najít odpovědi na otázky, jak tito lidé nyní vnímají svou identitu či jaký mají vztah ke své původní vlasti,“ přibližuje za organizátory výstavy paní Soňa Kritzlerová.

Zlínská Galerie Václava Chada je jedním ze čtyř míst v České republice, kde se projekt výstavy „Druhý život“ představí. Stane se tak v době konání Zlín Film Festivalu. Po dobu festivalu (25. května – 2. června) bude výstava přístupná denně od 10:00 do 18:00 hodin. Poté bude otevřena od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin, ukončena bude 10. června.