Wannado festival - Stadion mládeže Zlín

Wannado festival je sportovní náborový festival pro děti, jehož hlavní myšlenkou je, aby si děti vybraly správný sport a pravidelně se mu věnovaly. Pro rok 2018 je plánováno sedm zastávek, mezi nimiž nebude chybět město Zlín, kde se akce uskuteční již po čtvrté na tradičním místě Stadionu mládeže od 10:00 do 17:00 hod. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od 3 do 18 let a účelem festivalu je představit různá odvětví sportu, které si děti přímo na místě mohou vyzkoušet.

V průběhu celého dne na vás čekají různá exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiády, program s maskoty, možnost zdolat unikátní překážkovou dráhu Wannado Ninja Race, soutěže, Wannado bistro a další!

Přijďte si zasportovat a užít si s námi super odpoledne. Těšíme se na Vás!

Nad letošní akcí ve Zlíně již převzal záštitu primátor statuárního města Zlína MUDr. Miroslav Adámek.

10:00

Zahájení festivalu

Exhibice sportovních oddílů

Možnost vyzkoušet si jednotlivé sporty

Konzultace s odborníky, trenéry, sportovními psychology, lékaři a fyzioterapeuty

Autogramiády známých osobností

Program s maskoty Wannado

Překážková dráha Wannado NINJA TRACK

Hudba a zábava

Doprovodný program a soutěže

Sporty pro handicapované

A řada dalších zajímavých aktivit

18:00

Ukončení festivalu