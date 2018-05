Přednáška s vesmírným architektem Ondřejem Doulem, Ph.D., který připravuje projekt marťanské základny v rámci výzkumu na Florida Institute of Technology a spolupracuje s NASA.

Obsah přednášky: Proč a jak by člověk měl osídlit planetu Mars? Cesta člověka na Mars není přímočará. Názory na to proč by člověk měl osídlit Mars se mezi odborníky významně rozcházejí. Stejné je to i s tématikou přípravy posádky na případné osídlení Marsu. Jaké v roce 2018 máme technické možnosti pobytu na Marsu a s čím se systémoví architekti a stratégové plánující misi člověka na Mars musí potýkat bude tématem této přednášky.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na recepci TC Velehrad ut-ne 9:00-12:30, 13:00-17:00 nebo přímo na místě do 17:30. Dospělí 100 Kč, děti od 6 let 50 Kč (vstupenky nelze rezervovat). Kapacita je omezena.