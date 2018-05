Hvězdný víkend ve zlatém jablku

Své 10. narozeniny oslaví obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně opravdu se vší parádou. Bohatý program, který je dárkem pro všechny jeho návštěvníky, je připravený na celý víkend. Od pátku 11. do neděle 13. května se tak mohou těšit na exkluzivní Golden Night, celou řadu hudebních vystoupení, velkolepý ohňostroj i zábavu pro děti.

Pozvání do Zlína přijali Leoš Mareš, rapper Rytmus, skupina Mandrage, módní návrhář Osmany Laffita, modelky Kateřina Průšová a Aneta Vignerová a mnoho dalších interpretů. Narozeninový víkend Zlatého jablka slibuje opravdu nevšední zážitky. Zlín čekají tři dny zábavy, jaká tady dlouho nebyla V duchu jedinečné zábavy se ponese i program slavnostního víkendu. Hned v pátek 11. května vypukne exkluzivní Golden Night s hvězdným obsazením v čele s moderátorem Leošem Marešem. V prodeji v pokladnách Golden Apple Cinema a v síti Ticketstream je jen omezený počet vstupenek na tuto mimořádnou party.

V ceně je nejen nabitý kulturní program, ale i vstup do multikina a občerstvení zahrnující pravé šampaňské Moët & Chandon nebo legendární Tatratea. Na pódiu se objeví dívčí elektrické smyčcové trio Inflagranti, DJ Saxo Francis propojující magii saxofonu s elektronickou hudbou a úspěšný slovenský rapper Rytmus. Originální vystoupení má připravené taneční skupina Mirror Family, finalista soutěže Česko Slovensko má talent. S aktuálními módními trendy seznámí diváky fashion show s modelkami Kateřinou Průšovou a Anetou Vignerovou.

Speciálním dárkem pro návštěvníky Zlatého jablka je víkendový program přístupný zcela zdarma. Hvězdou sobotního večera bude nepochybně hudební skupina Mandrage, která vystoupí na náměstí Míru a po jejímž koncertu bude následovat slavnostní ohňostroj. Přes den se pod taktovkou moderátorů A.N.D.U.L.Y a Petra Vágnera představí taneční skupina The Pastels, zpěvačka Victoria Velvet, skupina Light & Love, iluzionista Pavel Dolejška či módní poradny návrháře Osmanyho Laffity. Nedělní program potěší zejména nejmenší návštěvníky Zlatého jablka. Čekat na ně bude My Little Pony, londýnský patrový autobus od Hamleys a spousta dalších atrakcí.