Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi

Únavné letopočty, zdlouhavá jména šlechticů, nuda… Nic z toho děti nezažijí na speciálních prohlídkách hradu Kámen. Děti se do prohlídky zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí a dozvědí se několik informací o historii hradu a životu v dávných dobách. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky se budou konat vždy v 11:30 a 14:30 hodin a jsou určeny především pro děti od 4 do 12 let.

Z důvodu omezené kapacity je vhodné si prohlídku předem zarezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.