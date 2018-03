Wolf Lost in the Poem + Kříž Marcel - Dvojkoncert písničkářů v Čarodějce

Dvojkoncert písničkářů: Wolf Lost in the Poem + Kříž Marcel Písničkář Wolf Lost In the Poem a jeho pocta silným ženám-básnířkám, jež své obavy, sny a životní osudy vtělily do sbírek poezie. Honza Žamboch je nejen fenomenální kytarista, využívající možností akustické kytary v kombinaci s širokou škálou zvukových efektů a modulací, ale také obdivovatel poezie, ke které přistupuje na jedné straně s pokorou a na druhé s energickou neutuchající chutí experimentovat a zneklidňovat. Výsledek je ohromující. Aktuálně nominován na cenu Anděl 2018.

Písničkář tvořící trýznivé litanie na pomezí folku a blues, kytarista s prachmizerným stylem, zpěvák spíš vyjící a skřehotající, hráč na foukací harmoniku samorostlý... V současné době vystupuje společně s kytaristou a banjistou Pavlem Kovinem Kovačkou. Stylově vychází z jazzu, blues, folku a psychedelického rocku, námětově pak ze životních příběhů. Prvky surrealismu. Vliv beat generation. Jeho písně jsou charakteristické temnou atmosférou.