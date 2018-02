Čtení ke kafi

Expozice Franta DIVADLO MALÉhRY BRNO Scénické čtení fejetonů „ke kafi“ z rukopisů Daniely Zbytovské. U kafe e nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do filozofování a nebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků…

Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové přichází opět s něčím nevšedním. Po několik úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit pořad, který nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé reakce a sdílení. Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání hereček divadla MALÉhRY doplníme úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové. Vstupné: 100,-