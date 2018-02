Peter Quilter: 4000 dnů

Zahajovací představení Festivalu divadla 2-3-4 herců DIVADLO UNGELT PRAHA Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák, Petr Stach.

Režie: Pavel Ondruch Drama napsané s anglickou lehkostí a humorem o nezbytnosti poslouchat sám sebe a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že sám sebe neslyším. Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si to ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost...? Předprodej od 12. 2. 2018 Vstupné: 370,- 390,- 410,-