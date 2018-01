Uzené slavnosti

Slavnosti nejen masitých uzených specialit. I tak by se dal nazvat letošní ročník Uzených slavností, během kterých budeme udit nejen klasické vepřové maso a klobásky, ale i drůbež, ryby, ořechy, sýry a zeleninu. Už jste někdy vyzkoušeli uzenou sůl nebo zauzené oříšky? To vše a mnohem víc na vás čeká dne 17. února od 9.30 do 18.00 v centru Eden.

A navíc, každý návštěvník dostane porci ovarové polévky zdarma! S tímto chladným obdobím jsou spojeny vesnické zabijačky. Jak se porcuje prase a co lze z jednotlivých částí vyrobit se dozvíte během dne při řeznické a kuchařské show, která se bude odehrávat na nádvoří Panského dvora. Kuchař – K. Nekola představí recepty z uzeného masa a dalších zabijačkových pochutin, jejichž chuť ohodnotí sami návštěvníci. Během kuchařské show zapojíme do vaření i děti a připraví si pod vedením našeho kuchaře dobrotu pro maminku.

V pravé poledne je ideální čas na pořádný oběd, což návštěvníkům dokáží jedlíci, spořádáním poloviny bochníku se škvarkovou pomazánkou, během soutěže jedlíků. Na své si přijdou i děti, pro které bude připraveno malování na obličej, historický kolotoč, dobová střelnice nebo loutkové divadlo pana Hrubce, který předvede pohádku O zlaté rybce. Po celý den se budou na nádvoří centra Eden konat trhy jak s uzenářskými a zabijačkovými specialitami, tak i řemeslnými výrobky. V Horácké vesnici budou v jednotlivých chaloupkách předvádět řemeslníci své řemeslo.

K vidění bude tkadlena, hrnčíř, včelařka, ad. Na statku proběhne ukázka zpracování sádla. K ochutnání zde budou čerstvě připravené škvarky. Pro milovníky piva chystá sládek minipivovaru Eden várku speciálního uzeného piva značky Mittrowsky. Podstatou výroby uzeného piva je speciálně upravený nakuřovaný či chcete-li uzený slad, který se suší nad kouřem z bukového dřeva. Vhodná kombinace sladů dovolí vyniknout kouřovému aroma nakuřovaného ječmene.