Vánoční pohoda Vll.

Dětský pěvecký sbor Slunko bude jako vždycky v pohodě. Tentokrát bude je­viště zaplavené dětmi menšími, většími i těmi největšími.

Slunko při výběru hostů tentokrát sáhlo do domácích zdrojů. Když potřebujete být v pohodě, musíte zapomenout na starosti. Ty starosti vyzpíváte a vytančíte. Jak? To vám poradí a navodí náladu Slunko a Zumba fitness Elišky Hoblové. Do sboru i do zumby chodí děti načerpat energii. Eliška cvičí s ženami bez věkového ome­zení. A děti baví i zpívání i tanec. Sál bude plný energie a pohody. Věk neroz­hoduje.