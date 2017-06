Vepřové hody

Je libo zabijačkové jitrnice, tlačenku, ovárek nebo zabijačkovou polévku? To vše a mnohem víc vám nabídne mistr řezník a uzenář první zářijový víkend v parku Fábula.

Co by to bylo za slavnosti jídla, kdybychom při hodování vše nezapíjeli dobrým pivem nebo domácí limonádou a neposlouchali příjemnou kapelu. O vaši dobrou náladu se postarají kapely TY A MY a COUNTRYBANDA. Potěší vás folkem, pohodovou country, ale i známými rockovými skladbami.

Vaše ratolesti zde čeká celý den plný atrakcí a aktivit pro malé i velké. Jen si vybrat: zážitkovou cestu pohádkovým sklepením, šifrovanou, zámecké bludiště, království hlavolamů, obří společenské hry, mini ZOO, únikovou hru "Útěk ze žaláře", tvořivé dílny, půjčovnu kostýmů, dětské herny a venkovní hřiště, střelbu z kuše,…