Halloweenská diskotéka v Třebíči! Nejděsivější diskotéka roku je tady! V pátek 25. 10. 2024 od 20:30 se naše diskotéka promění v temné doupě hrůzy, kde zábava nezná hranice! Čeká vás noc plná mrazivých hitů od 80. let až po současnost. Taneční vystoupení, které zmrazí krev v žilách, přidá atmosféře ještě větší dávku napětí. A nezapomeňte.. Když přijdete v tématickém kostýmu, čeká vás welcome drink ZDARMA! 25. 10. 2024, 20:30–3:00 Club Titanic, Grand Hotel, Karlovo náměstí 133/5, Třebíč Taneční vystoupení skupiny M-STYLE rozproudí atmosféru! Za pultem DJ Karel Konvalina, který vás provedeme temnými melodiemi. Halloweenské dekorace a speciální drinky, které vás vtáhnou do světa nočních můr!

Soutěž o nejlepší kostým večera s tajemnou výhrou. Fotografie od profesionální fotografky, která zachytí nejděsivější momenty. Doporučený věk od 25 let. Vstupenky na místě za 190,- Budeme moc rádi, když budete naši událost sdílet! Pomůžete nám tak dostat diskotéku k širšímu publiku a společně vytvořit nezapomenutelný večer.

Zdroj fotky: fb Halloweenská diskotéka v Třebíči!