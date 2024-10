SLAVNOSTNÍ VEČER KE VZNIKU ČSR A UDĚLENÍ CEN MĚSTA VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM VEŘEJNĚHO ŽIVOTA

FOYER DIVADLA PASÁŽ

KOMORNÍ KONCERT NADI VÁLOVÉ. Naďa Válová je nejen přední tuzemská šansonová zpěvačka, ale nebojí se rozkročit i do jiných žánrů, od art po rockové balady. Zpívá od tří let. V šestnácti postavila svou první kapelu a o deset let později prošla pěveckou soutěží, kde zaujala Michala Horáčka, svého budoucího dvorního textaře. Ten ji přivedl k Petru Hapkovi, Michaelu Kocábovi a všem velkým hvězdám české populární scény. Od té doby se pravidelně pohybuje na české hudební scéně. V roce 2008 účinkovala na nejprodávanějším albu toho roku s názvem Ohrožený druh, oceněným Andělem. V roce 2009 vystoupila mezi Královnami popu. V květnu roku 2019 vydala své profilové album Černá.

V letošním roce participuje na řadě koncertů k poctě Petra Hapky "Potměšilí hosté", v projektech Horáček GEN XYZ Cirk La Putyka a pořádá i své vlastní. Tím vrcholným bude koncert "Naďa Válová 45", který proběhne 23. května právě k jubilejním narozeninám Nadi Válové v Praze. Mezi hosty přivítá Ondřeje Rumla, Hanu Holišovou, Xaviera Baumaxu, Petra Maláska, Lenku Novou, Lucii Šoralovou, Kateřinu Marii Tichou, Jan Maxiána, Jana Sklenáře, žáky své pěvecké školy a další. Ve druhé polovině roku pak vydá Naďa Válová dlouho očekávané CD s názvem Díky Vám. A to pro potěšení a radost nás všech.

Naďu Válovou doprovodí na klavír Martin Rufer.

Vstupné: 250,-

Předprodej od 2. 10. 2024