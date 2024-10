Seafoam Green (Irsko/CZ)

Dave O'Grady (UK) – kytara, zpěv, Muz alias Muireann McDermott Long (UK) – zpěv, Jan Jakubec – baskytara, Tomáš Hobzek – bicí

Seafoam Green – základ uskupení tvoří zpěvák a kytarista Dave O’Grady a zpěvačka Murieann McDermott Long. Specializují na to, čemu dnes říkáme Americana. Pokud chcete blues, gospel a folk, mají ho ve své stálé nabídce. Ale to, co ve skutečnosti dovedli k dokonalosti již na dvou vydaných albech a bezpočtu klubových i festivalových koncertů, je zvuk slavného rock n’ soul revivalu. Kapela je v současné době v nahrávacím studiu a vytváří své třetí album, na kterém hostuje kytarista The Rolling Stones, pan Ronnie Wood.

Vstupné: 180,-

Předprodej od 16. 9. 2024