Pohádkové miniopery: Šípková Růženka, Budulínek a Karkulka. Zachrání princ Růženku? Chytila babička s dědečkem proradnou lišku a jak to vlastně dopadlo s vlkem a Karkulkou? Přijďte to zjistit k nám do divadla!

Známá autorská dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák napsala spolu stovky písniček, které si doma zpívají a budou zpívat ještě mnoho generací. K jejich tvorbě neodmyslitelně patří i tři pohádkové miniopery: Šípková Růženka, Budulínek a Karkulka. Inscenaci uvádíme pro malé i velké, kteří mají rádi pohádkový svět plný dobrodružství a krásných písniček.

Doporučená přístupnost je pro děti od 4 let.

Vstupné: 200,-

Vstupenky již v prodeji