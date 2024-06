Hraná prohlídka: TRČKŮV DUCH + speciální noční prohlídka

Burian Trčka z Lípy, nositel starobylého jména, nesl na svých bedrech tíhu hříchů tak obrovskou, že se jeho duše nemohla po smrti vydat na cestu do síně svých předků, kam směřují duše těch, kteří očistili své jméno a svědomí. Místo toho byl odsouzen setrvat na zemi, uvězněn v neviditelné formě ducha, nucen žít ve stínech, dokud nevykonal nápravu za své činy.

Zde, obklopen starodávnými zdmi plnými historie a mlčenlivých svědků minulosti, strávil více než sto let v očekávání dokud se neobjevila osoba, která mohla změnit jeho osud – jeho pravnučka Marie Magdalena Trčková. Marie Magdalena, která přišla na želivské panství, obklopena nejen svým synem Adamem, ale i tichým nepřítelem skrytým mezi lidmi, které považovala za blízké, se nevědomky stala klíčem k možnému vykoupení svého předka. Její příjezd oživil dávné legendy a možná i naději na to, že Burianův duch najde klid a dostane se do síně svých předků.

V rámci nové rodinné prohlídky s názvem Trčkův duch, která vás zavede do zákoutí želivského kláštera, se návštěvníci mohou těšit na jedinečný zážitek. Prohlídka je inspirována legendou rodu Trčků z Lípy a je koncipována tak, aby byla nejen zábavná, ale i poučná. Během procházky klášterním areálem se dostanete do míst, která bývají veřejnosti běžně skryta. Navštívíte bohatě zdobený malovaný refektář, kapitulní síň, konventní sklepení s tajuplnou atmosférou, ale také idylické klášterní zahrady – Rajskou a Mariánskou zahradu, a nesmíme zapomenout na opatský kostel Narození Panny Marie. Každý kout kláštera skrývá příběh a každý příběh je vyprávěn s vášní herců Fajneventu pod vedením Michala Hájka. Tento herecký soubor, který v minulosti získal ocenění, přinese historii k životu a vy ji tak prožijete na vlastní kůži! Nezapomenutelný zážitek je obohacen o kostýmy Romana Šolce, což zajistí, že se budete cítit, jako byste se skutečně vrátili v čase. Romanovu práci můžete vidět na předních českých jevištích či v pořadu StarDance.

Hrajeme SO: 13:00, 15:15. 17:15, 20:30

REZERVACE VSTUPENEK:

Zdroj fotky (Hraná prohlídka: TRČKŮV DUCH): Resort Klášter Želiv