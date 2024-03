Hraná prohlídka: Pašijové hry - o utrpení Krista

Představení vhodné pro rodiny s dětmi.

Přijďte prožít velikonoční příběh v netradiční divadelní úpravě.

Představte si, že se můžete na chvíli přenést do minulosti, do doby, která změnila svět a mohli byste jste být svědky posledních dnů jedné z nejvýznamnějších osobností historie. Pašijové hry – poslední dny Krista Vám nabízí právě tento jedinečný pohled do historie. Poprvé v historii kláštera se otevírá možnost zúčastnit se interaktivního divadelního zážitku, který Vás vtáhne do děje a nechá Vás prožít poslední dny Krista jako nikdy předtím.

Tato unikátní inscenace v režii Michala Hájka a v podání herců z FajnEventu oživuje staré zdi Želivského kláštera a jeho zahrad. Příběh, který zná snad každý, je přetvořen do netradičního interaktivního formátu, kde se návštěvníci stávají součástí děje. Nejenže se ocitnete tváří v tvář strhujícím výkonům pěti herců, ale budete mít možnost vstoupit do příběhu a dotknout se pocitů každé z postav. Pašijové hry – poslední dny Krista nejsou jen obyčejnou divadelní hrou, jsou cestou, jak prožít velikonoční příběh intenzivněji a osobněji.

Během prohlídky navštívíte: Mariánskou zahradu, Rajskou zahradu, Kapitulní síň, Malovaný refektář, Konventní sklepení i běžně nepřístupnou privátní zahradů zdejších premonstrátů.

ČASY HRANÝCH PROHLÍDEK

SO: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

NE: 13:00, 15:00, 17:00

REZERVACE VSTUPENEK: