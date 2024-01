Divadlo Na hlavu: Amant

Veselohra Amant je příběhem o rodičích, dospívajících dětech, hudebních ambicích, střetu generací a starších mužích. Co se stane, když se maminka rozhodne vzít do rukou hudební kariéru své talentované dcery prostřednictvím staršího perspektivního obdivovatele, a co když se dcera rozhodne jinak? To je ústředním tématem divadelní hry Pavla Němce Amant.

Vstupné: 170 Kč (Předprodej informační centrum Panského dvora)

Matka - Iveta Chvátalová

Káťa - Adéla Gütterová

Radek - Michal Beneš

Amant - Tomáš Lang

Policista - David Janča

Emilka - Lucie Břundová