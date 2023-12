Flash Back Party v klubu Na béčku v Třebíči

Flash Back Party, kde zazní skvělé hity od 90.let až po Milénium. Nevíte co s načatým večerem? Přijďte do nově zrekonstruovaného klubu Na béčku v Třebíči v ulici Vítězslava Nezvala 56. O KLUBU Tradiční hudební klub v novém kabátě. V Třebíči se zřejmě nenajde člověk, který by v minulosti alespoň jednou nezavítal na Béčko. Zrodily se zde lásky jak mezi lidmi, tak i k hudbě, vznikla zde mnohá přátelství a určitě si každý vybaví nějakou svou vzpomínku, když se řekne “to tenkrát na Béčku”.

A právě tenkrát na Béčku vznikla díky přátelství a lásce k hudbě i láska mezi dvěma lidmi, kteří se rozhodli původnímu Béčku vdechnout nový život citlivou a přitom důkladnou rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že název Béčko je díky létům s klubem již pevně spjatý, nemělo smysl vymýšlet něco jiného. Dovolte nám tedy Vás přivítat nově a přitom pořád tradičně “Na Béčku”.