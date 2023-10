Komik, který neexistuje. Jiří Charvát v Píšti Už tě unavuje předstírat, že máš osobnost? Bojíš se, že se přijde na to, že nevíš, co děláš? Jsi neustále se proměňující náladový prázdný zvrhlý proud vědomí, co zvenku vypadá jako člověk? Nejsi sám. Přijď prožít večer, který tě trpce rozesměje a hluboce uklidní.

Celovečerní speciál toho nejlepšího z neuronové zahrádky jednoho z nejvýraznějších neexistujících stand-up komiků. Určeno zejména těm, kdo měli tu smůlu, že v téhle inkarnaci vyfasovali jako avatara nahatou opici. Po vystoupení následuje zábava s DJ.