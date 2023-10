Vilém Veverka a TrioPlus

V RÁMCI VEČERA BUDE PŘEDÁNA CENA MĚSTA

VILÉM VEVERKA TRIO PLUS "MY OWN WAY"

Vilém Veverka - hoboj, Martin Hybler - klávesové nástroje, Ondřej Štajnochr - kontrabas, Tomáš Hobzek - bicí

Mimořádnou atraktivitu koncertu podtrhuje dramaturgie - interpreti provedou skladby autorů jako jsou Leonard Bernstein, George Gershwina, Henri Mancini, Paul Anka, Bob Thiele, Joseph Cosma, Ennio Morricone, Ástor Piazzolla, Freddie Mercury i autorskou hudbu Martina Hyblera.