Městys Bohdalov se o víkendu těší na návštěvníky Výstavy Vysočiny a dalších akcí V sobotu 7. října od 7:00 – 18:00 a v neděli 8. října od 8:00 do 13:00 hodin se v Bohdalově koná již tradiční Výstava Vysočiny. Pro odborníky i širokou veřejnost nejenom z ČR bude k vidění nepřeberné množství rozličných plemen a barevných rázů králíků, drůbeže, holubů, ovcí a koz, exotického ptactva a dalších drobných zvířat. Kromě expozicí s jednotlivými zvířaty, je připraven i bohatý doprovodný program. Po oba dva dny budou děti z chovatelského kroužku pořádat v tělocvičně místní školy králičí hop. V sobotu dopoledne budou návštěvníci moci shlédnout ukázku akrobatických holubů. Na jeho závěr se pak můžete připadat jako v pohádce Tři oříšky pro popelky, když se budou bílí holoubci krmit z ruky. V sobotu odpoledne potom proběhne ukázka výcviku a možnosti zábavy se psy. V neděli dopoledne potom proběhne ukázka výcviku služebních psů. Připravena je také velmi bohatá a pestrá tombola, v které bude možné vyhrát živá zvířata, ale třeba i krmení pro ně, hračky pro děti, domácí potřeby a řadu dalších pěkných a užitečných věcí.

Pro děti bude k dispozici nejenom místní dětské hřiště, ale i velký skákací hrad. Součástí Výstavy Vysočiny jsou i Farmářské a řemeslné trhy. V letošním roce se nově představí výrobky z Kožešnicko-umělecké dílny. Samozřejmostí jsou i produkty z rakytníku, který je v okolí městyse Bohdalova pěstován. Chybět nebude něco dobrého na zub, pro zdraví nebo domácí i chovatelské potřeby a další věci.

Zajímavý program tento víkend v Bohdalově nechystají ale jenom chovatelé. V sobotu od 8:00 do 13:00 hodin zde hasiči pořádají Okresní kolo hry Plamen. Proběhne také Den otevřených dveří v Pyramidě pro relaxaci a meditaci, největší ozdravné pyramidě v České republice, kam se mohou návštěvníci zdarma podívat v neděli od 10 do 15 hodin. Novinkou letošního roku, v rámci Dnů otevřených ateliérů, je možnost navštívit Umělecké kovářství Tomáše Popely, kde budou návštěvníci moci vidět výrobu renesanční zvoničky. Po oba dva dny od ráno do večera se tak návštěvníci mají v Bohdalově na co těšit. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.cschbohdalov.cz a Facebooku https://www.facebook.com/ZoCschBohdalov/