Domácí štěstí

Komediální příběh manželského páru, který se po létech ocitl v krizi. Ona se věnuje naplno své kariéře a on skládá hudbu a stará se o domácnost i o pohodlí své ženy, ale najednou to jaksi nefunguje. Co s tím? Najmou si tedy hospodyni a ta jim převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede je způsobem sobě vlastním zpět do „štěstí manželského".

Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa

Napsal: Jiří Just