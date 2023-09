Karlovo náměstí ve světle archeologie. II. část. Zapomenuté příběhy / Mgr. Aleš Hoch Ph.D.

Plocha dnešního Karlova náměstí je člověkem využívána bez přerušení více než 900 let. Během této doby jí prošly zástupy lidí i zvířat a otiskly tak do ní své nesmazatelné stopy. Jednou z takovýchto stop, odkrývající nám pohled do života našich předků, jsou předměty movité povahy jako keramika, řemeslnické nástroje, výstroj koně a jezdce, zbraně, mince, šperky, hračky, oděvy a mnoho dalších skupin artefaktů. Přednáška se zaměří právě na tyto často drobné svědky každodenní lidské činnosti, seznámí nás s nejzajímavějšími nálezy a pokusí se poodhalit jejich ztracené a dávno zapomenuté příběhy.

V letech 2020 - 2022 probíhal záchranný archeologický výzkum na Karlově náměstí pod vedením Mgr. Aleše Hocha, Ph.D., za spolupráce ARCHAIA Brno a Muzea Vysočiny Jihlava. Téma naváže na jarní přednášku v knihovně.