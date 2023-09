Dny evropského dědictví - Vysočina

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Kraj Vysočina Bazilika sv. Prokopa - Třebíč 16.9. od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Brána Matky Boží - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Bývalá židovská synagoga - Třešť 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Kraj Vysočina Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a vyhlídková věž kostela - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Dělnický dům - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Domeček (Msgre) F. B. Vaňka v Děkanské zahradě - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Dům Gustava Mahlera - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Dům J. A. Schumpetera - Třešť 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Kraj Vysočina Fara evangelické církve metodistické - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Galerie výtvarného umění - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Historická radnice - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Horácké divadlo - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Hrobka rodu Schumpeter–Killian - Třešť 9.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Jihlavská brána - Pelhřimov 9.9. od 9:00 do 14:00

Kraj Vysočina Jihlavské historické podzemí - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kaple Bolestné Panny Marie při kostele sv. Jakuba - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kaple Panny Marie Sedmibolestné - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kaple sv. Kříže - Kalvárie - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kaple Svatého Kříže + Kostel sv. Trojice (v rekonstrukci) - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Klášterní kostel sv. Rodiny - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel Církve československé husitské a Husův sbor - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel Povýšení sv. Kříže - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Bartoloměje - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Jakuba Většího - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Jana Křtitele - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Kateřiny Sienské - Třešť 9.9. od 12:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Martina - Třešť 9.9. od 9:00 do 12:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Víta - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kostel Sv. Vojtěcha - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kryt civilní obrany - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Lunetové obrazy - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Městská galerie Hasičský dům - Telč 9.9. až 17.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Městská knihovna - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Městská šatlava - dům čp. 11 - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Městská věž při kostele sv. Martina - Třebíč 16.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Měšťanský dům čp. 17 - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Měšťanský dům čp. 3 - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 16:00

Kraj Vysočina Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Muzeum Vysočiny - dům zvaný Havlíčkův - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Oblastní galerie Vysočiny - měšťanský dům Komenského ulice - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Oblastní galerie Vysočiny - měšťanský dům Masarykovo nám. - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Pivovar Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Podzemí ve Svatovojtěšské - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Šrejnarovský dům čp. 10 - Pelhřimov 9.9. od 8:30 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Štáflova Bašta - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Štáflova chalupa - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Větrný mlýn - Třebíč 16.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Vězeňský dvůr - Třešť 9.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Věž kostela sv. Bartoloměje - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Věž sv. Ducha - Telč 9.9. až 17.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Vodojem na Strážné hoře - Třebíč 16.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Vyhlídková věž kostela Nanebevzetí Panny Marie - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Zadní synagoga - Třebíč 16.9. od 9:00 do 17:00

Kraj Vysočina Základní umělecká škola - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Zámek pánů z Říčan - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Židovský hřbitov - Třešť 9.9. do 23:55

