Koncert Trumpetka 26.8.2023

18:00 Galerie Malovaný dům, dernisáž výstavy Vojtěch Vlk * 1973 Třebíč od r. 1991 žiji a pracuji jako nezávislý fotograf v Praze Fotografování je mojí vášní už od dětství. Narodil jsem se ve znamení Vodnáře, v generaci tzv. "Husákových dětí" a vyrůstal v Moravských Budějovicích. K 10. narozeninám jsem dostal svůj první fotoaparát – ruskou kameru SMENA, se kterou jsem začal tvořit a pronikat do magického světa světel a stínů... 20:00 George Silverman And the Mask 20:45 TrottelSam /Samuel Neduha a guests Po policejní hodině 22:00, pokračuje večírek v salónku uvnitř.