Město Lipnice nad Sázavou Vás srdečně zve na festival „Haškova Lipnice“, který pořádá k uctění památky Jaroslava Haška, literárního génia, od jehož úmrtí letos uplynulo sto let. od 15 hodin: JOSEF ŠVEJK A C. A K. ŠRAML – Švejkův kabaret – uvádí a zpívá sám Josef Švejk od 18:30 hodin: IVO ŠMOLDAS – Jak to tak v životě chodí…a Klub Kreslířů a Humoristů TAPÍR – kreslení maxifórů na míru od 20:30 hodin: IVAN MLÁDEK a Banjo Band

Předprodej vstupenek na MÚ v Lipnici n/S nebo objednejte e-mailem na haskova@lipnicens.cz Srdečně Vás zveme, občané přihlášení k trvalému pobytu v Lipnici nad Sázavou budou mít vstup zdarma.