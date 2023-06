PROHLÍDKY BAZILIKY S DOPROVODNÝM PROGRAMEM v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin

Po prohlídkách šermířské nebo hudební vystoupení v zahradě za bazilikou

10:45, 11:45, 14:45 Společenstvo Libertas

13:45, 15:45, 16:45 Musica Canora

Vstupné

Prohlídky včetně doprovodného programu

Plné 250 Kč, snížené 190 Kč, rodinné 690 Kč (2 dospělí a max. 3 děti do 15 let)



Doprovodný program

Plné 110 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč (2 dospělí a max. 3 děti do 15 let)