termín výstavy: 2. 6. 2023 – 15. 10. 2023 místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10 kurátoři: Petr Kratochvíl, Dan Merta, Petra Vlachynská vernisáž: 1. 6. 2023 v 18 hodin Výstavu „Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989“ připravila v loňském roce Galerie Jaroslava Fragnera spolu s teoretikem Petrem Kratochvílem a sochařkou Petrou Vlachynskou. Představuje na šedesát realizací ve veřejném prostoru – od akcí přes dočasné intervence až po trvale umístěná umělecká díla, dále výběr děl či happeningů od 60. do 80. let, ale také devět uměleckých festivalů, které významně ovlivňují veřejný prostor řadu let.

Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Fakultou umění a architektury TUL, její součástí je videodokument "Z galerie ven!" režiséra Jana Strejcovského, v němž vystupují i další teoretici a kurátoři, kteří se rovněž podíleli na stejnojmenné doprovodné publikaci. Výstava je součástí Landscape festivalu v Jihlavě.