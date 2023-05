Prvního června se v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, v budově v Komenského ulici, otevře blok výstav, spojených tématem spolupráce, komunitního umění a umění ve veřejném prostoru. Součástí budou výstavy Z galerie VEN!, projekt probíhající v rámci Landscape festivalu v Jihlavě, autorský počin rakouského umělce Reinholda Zissera NOTGALERIE, představující práci s komunitou umělců na hranici umělecké a kurátorské praxe; práci s uměleckými komunitami v regionálním kontextu představí výstava Make fiends, not art, zvukovou mapu řeky Jihlavy portugalský umělec Rodrigo Paglieri, a intervenci do galerijního prostoru mezinárodně uznávaný umělec pocházející z Vysočiny Jiří Příhoda.

Blok výstav Krajinou komunit sdruží výstavy v celé budově galerie v Komenského ulici, propojené tématy spolupráce, komunitního umění a umění ve veřejném prostoru. V rámci bloku se diváci mohou těšit na výstavy věnované umění ve veřejném prostoru Z galerie VEN! pod kurátorským vedením Petra Kratochvíla, Dana Merty a Petry Vlachynské, tematicky i personálně propojené s Landscape festivalem, který bude ve spolupráci s městem probíhat ve veřejném prostoru. Výstava naznačí možnosti, jak s veřejným prostorem pracovat, i to, jak s ním bylo pracováno v posledních 30 letech. Na téma výstavy budou navazovat i další výstavní projekty, které téma umění ve veřejném prostoru nazírají šířeji, z pohledu komunit, ve veřejném prostoru tím či oním způsobem aktivních: Reinhold Zisser představí způsob, jak nad uměním ve veřejném prostoru přemýšlí skupina umělců, kterou soustředil kolem vídeňského projektu Notgalerie Dreamestate a nabídne také možnost, jak uvažovat nad kurátorstvím jako přirozenou součástí vlastní umělecké praxe. Komunitní umělecké praxi se bude také v projektu Make friends, not art věnovat Petr Kovář, který zmapuje komunitně laděné aktivity umělců, pocházejících z Vysočiny, kteří, ač často vystudovali klasicky zaměřené obory, po návratu na Vysočinu vycítili potřebu se angažovat právě v rovině vytváření a podporování (umělecké) komunity v místě. Kromě katalogizace těchto aktivit se tak výstava pokusí odpovědět na otázky, kde začíná umělecká praxe, kde končí, a kde začíná praxe kurátorská, či komunitní, a zda je potřeba je oddělovat a srovnáním zahraničního příkladu se pokusí vytvořit platformu k diskusi nad tématem. Poslední z výstav, které budou součástí Krajiny komunit, bude projekt portugalského umělce chilského původu Rodriga Paglieriho ve zvukové galerii IGLOO pod kurátorským vedením Miloše Vojtěchovského. Paglieri vytvoří na základě putování kolem řeky Jihlavy její zvukovou mapu, kterou umístí do galerie IGLOO. Pomyslnou třešničkou na dortu je participace Jiřího Příhody, který do krytého renesančního dvora galerie připravil architektonicky pojatou intervenci, ohlížející se za konvolutem performancí a intervencí zastřešené tématem Sochařského parku Roštejna z počátků jeho tvorby. Jiří Příhoda je původem z Vysočiny, ale dnes patří k mezinárodně úspěšným umělcům. Jeho účast tak uzavírá pomyslný kruh zamýšlení se nad uměním ve veřejném prostoru v rámci Vysočiny.