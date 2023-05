Představte si, že se ocitnete v srdci barokního umění, kde se prolíná historie s genialitou jednoho z nejvýznamnějších stavitelů své doby. Vítejte na Hrané prohlídce Santiniho zázrak! Tato jedinečná zážitková prohlídka vás zavede do tajemného želivského kláštera a představí vám mistra Jana Blažeje Santiniho-Aichela a jeho dílo, opatský kostel Narození Panny Marie.

Proč byste si měli vybrat právě tuto hranou prohlídku? Santiniho zázrak je více než jen obyčejná prohlídka. Je to cesta časem, která vás vtáhne do příběhu geniálního stavitele a jeho spolupracovníků. Setkáte se s řadou historických postav a odhalíte tajemství kláštera, které bylo po staletí skryto. A co víc? Prohlídka je vhodná pro všechny věkové kategorie, takže si ji můžete užít s celou rodinou.

Hraná prohlídka Santiniho zázrak nabízí nejen poutavý příběh, ale také skutečný umělecký zážitek. Kostýmy navrhl známý český kostýmní výtvarník Roman Šolc, který spolupracoval na muzikálech jako Kleopatra či Drákula. K tomu si poslechnete autorskou hudbu od Vítka Tůmy, která dotváří atmosféru dobového dramatu. A jako bonus? Prohlídka vás zavede i do starobylého konventního sklepení, kam se běžně nedostanete.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a zažijte Hranou prohlídku Santiniho zázrak na vlastní kůži! Zarezervujte si své místo ještě dnes a staňte se součástí tohoto fascinujícího příběhu plného historie, umění a tajemství. Navštivte želivský klášter a objevte genialitu Jana Blažeje Santiniho-Aichela, který svým dílem ovlivnil celou dobu baroka.

Hrajeme od 13:00, 15:15, 17:30, 19:45

Rezervace vstupenek:

Osoby a obsazení



Jan Jakub Vogler: Adam Kreperát

Jan Blažej Santini- Aichel: Michal Hájek/ Adam Čejka/ Ondřej Kulhánek

Hraběnka z Lissanu: Kamila Svarovská/ Alena Hálová

Alfonz, kupec želivský: Martin Rynda/ Michal Hájek

Barbora Aichlová, morák: Alena Hálová/ Alžběta Kaňková

Antonín Scotty, bratr Jonáš: František Štěpán

Opat Jeroným Hlína: Petr Kohout/ Milan Váňa

Bratr David: Gert Pecher



Průvodce: Marie Nováková/ Eliška Novotná



Scénář, režie, produkce: Michal Hájek

Pomocná režie: Adam Kreperát

Dramaturgie: Eliška Novotná

Kostýmy: Roman Šolc

Hudba: Vít Tůma

Technika, zvuk, světla: David Novák, Vojtěch Vybíral

Zázemí: Markéta Hájková

Rezervace vstupenek: Ivanka Pecherová