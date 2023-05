Když všichni zdražují - my zlevňujeme a nabízíme spoustu radosti zadramo.

Festival BEZPĚNĚZ = Solid(ár)ní akce od lidí pro lidi ....výměna věcí a pěstitelských přebytků, program pro děti i dospělé, divadlo, hudba , šarmantní obsluha , přátelská atmosféra, Věcná sbírka pro potřebné a sposta radosti a zábavy bezpeněz.,

Vstupenkou jsou věci, co už nepotřebuješ, výměnou si můžeš odnést vše, co se ti hodí. Blešák BEZPENĚZ otevřen po celouou dobu akce. Začátek ve 14.00 až do pozdních nočních hodiN.

VĚCI VYBÍRÁME 16-18.5. , festival BEZPENĚZ 20.5.

Přijťe se s námi poradovat, ulevit si od finančních těžkostí a ujistit se, že svěz je v pořádku.

Všichni jste srdečně vítáni.