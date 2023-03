LiStOVáNí: Historky z Tinderu

Představení z oblíbeného cyklu scénických čtení.

Příběhy o lásce, sexu a dalších katastrofách. Z nejhorších rande jsou ty nejlepší historky - protože neštěstí nechodí po horách, ale po single holkách!

Populární stand-up komička Lucie Macháčková s humorem a nadsázkou glosuje milostné karamboly a ty jsou pochopitelně živnou půdou pro projekt LiStOVáNí.

Představení stejně jako kniha plné příběhů o lásce, randění i pořádných trapasech vás dostanou - ať už jste single, zadaní, anebo něco mezi. Dozvíte se například, co se stane, když se zabouchnete na divokém večírku, co dělat, když při šnorchlování v moři omylem narazíte na svého ex nebo jak nejlépe rozchodit rozchod.

Účinkují: Pavla Dostálová a Lukáš Hejlík.

Předprodej v internetové studovně nebo na www.smsticket.cz. Do naplnění kapacity sálu.