Králičí hop Havlíčkův Brod

Přijďte se podívat na králičí hop do Havlíčkova Brodu. Králičí hop je jedním z nejmladších sportů se zvířaty, který v současné době doslova dobývá celý svět. Králíci skáčou ve čtyřech disciplínách: rovinná dráha (rovinka), křížená dráha (parkur), skok vysoký a skok daleký. V rovince a parkuru se běhá na čas a čistý běh. Nesmí se shodit žádná laťka. Ve skoku vysokém a v parkuru má každý králík 3 pokusy na překonání určité dálky nebo výšky, pokud uspěje, laťka se zvedá o další díl. Světové rekordy v těchto disciplínách drží Švédsko, tamní šampión skočil do výšky 105 cm a do dálky 305 cm.

Doprovodný program: Prodej přírodních pamlsků pro hlodavce. Tajuplné hry Unikátní velké hry, pro všechny od 4 do 107 let. Jsou tvořeny z dřeva, železa, kančích čelistí, paroží a spoustu dalších netypických materiálů. Díky jednoduchým pravidlům a rychlé hratelnosti jsou dostupné pro všechny lidí. Tvořivé dílny Vymalujte si svoje vlastní zvířátko a odneste si ho sebou domů.