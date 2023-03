LiStOVáNí / Dobrý proti severáku (Daniel Glattauer)

Představení z oblíbeného cyklu scénických čtení.

Milostný e-mailový balet v LiStOVáNí: Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu ale její e-mail dostane Leo Leike. Protože Emmi mu dál posílá e-maily, upozorní ji Leo na její omyl. Začne tak nezvyklá korespondence, jakou lze vést jen s osobou naprosto neznámou. Na tenkém ostří mezi absolutním neznámem a nezávaznou intimitou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí nevyhnutelně položit otázku: snesly by milostné city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání? A co by se stalo, kdyby ano? Oba protagonisté v knize okusí nejrůznější odstíny a tóny staré dobré romantické touhy, která vzkvétá, ale nerozplývá se.

- účinkují: Věra Hollá a Lukáš Hejlík, alt. Pavel Oubram.

- v roce 2010 vydalo nakladatelství Host v překladu Ivy Kratochvílové.