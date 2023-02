Divadlo z Truhlice: Skřítek Zubykaz

Truhlík a Truhlička jsou skřítci z čarovné truhlice (proto Truhlík a Truhlička), která dlouhou dobu ležela zapomenuta na půdě ve starém domě na venkově. Truhlici jednou našly děti, které přišly na návštěvu k prarodičům, a vypustily skřítky do našeho světa, který skřítci objevují. Díky čarovné truhlici, která dokáže plnit přání, skřítci poznávají, jak běží život ve světě, sami se ve světě učí žít, a děti jim u toho pomáhají. Sem-tam skřítky něco naučí, a sami se něčemu přiučí taky. Truhlík a Truhlička mají moc rádi sladké (jako ostatně skoro každý), ale Truhlík to s oslazením života občas přehání. A navíc si občas ani večer, občas ani ráno a občas ani večer ani ráno nevyčistí zuby! A z občas, se pomalu ale jistě stává často!

Truhlička si s ním neví rady! Naštěstí, na pomoc jí přijde skřítek Zubykaz! Pohádka o tom, že osladit si život je fajn, ale s ničím by se to nemělo přehánět... a hlavně – zuby se čisttí alespoň dva krát do dne...

V představeních herci zpívají, hrají na hudební nástroje, a do děje zapojují i diváky. Hravá forma, interakce, hezká výprava a energie herců tvoří představení, které si každý rád zopakuje. 18. 3. 2023, kinosál Panského dvora Telč Vstupné: 150 Kč