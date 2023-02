Hudební večer s kapelou Jazz Pigrim

Klášterní restaurace v Želivě chystá další hudební večer, který se uskuteční 4. 2. 2023. Na tento večer přijala pozvání jazzová skupina JazzPilgrim. Podle jejich slov je to partička mimořádně nadaných neprofesionálních hudebníků. Od začátku milénia přesvědčují o své kvalitě posluchače po celé České republice a čas od času i za jejími hranicemi. Neutuchajíc ve svém nadšení a odhodlání se opakovaně vydávají na podivuhodné cesty napříč jazzovými žánry. Někdy stačí jenom poslouchat … All the Jazz!!!

Obsazení: Tomáš Zajíc – saxofon, perkuse, Jaroslav Makovec – kytara, Lukáš Kmoch – flétna, zpěv, František Kubík – bicí, David Valenta – basová kytara, Iva Kořenová – zpěv, Radka Zajícová – klávesy, Pavel Kubát – housle.

REZERVACE:

+420 728 997 539