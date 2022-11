FANNY AGENTURA PRAHA

Jakub Zindulka: MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH

Hrají: Vladimír Kratina, Ivana Jirešová, Martin Sitta, Dana Homolová

Režie: Jakub Zindulka

Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny agentuře, ani autorovi.

Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo.

Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě před Vánocemi.

Vstupné: 240,- 260,- 280,-

